I nerazzurri hanno le idee chiare, la prossima Inter sarà più italiana e Castrovilli, Chiesa e Tonali sono profili che il club segue con grande attenzione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“I nerazzurri hanno le idee chiare: Barella e Sensi valgono investimenti importanti, Bastoni merita la promozione dopo l’apprendistato di Parma. Ora il film in qualche modo è pronto a ripetersi. Perché l’obiettivo del mercato interista punta sui talenti di casa nostra, in primis su Gaetano Castrovilli, e resta indirizzato sui «soliti» Chiesa e Tonali, i nomi più ambiti della Serie A, per i quali il duello con la Juventus è sempre in piedi. Insomma, tra l’oggi e il domani l’Inter avrà una giovane anima italiana. Caratteristica fondamentale, nei pensieri di Zhang & Marotta, per dare alla squadra stabilità e soprattutto durata nel tempo”.