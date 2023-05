Al termine della sfida contro il Milan, il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato ai microfoni di Prime.



“Già dal primo minuto abbiamo avuto una grande voglia di vincere questa partita e nel secondo tempo abbiamo gestito di più. Grande merito ai miei compagni per il lavoro che hanno svolto ma è ancora lunga, non è ancora finita e ci aspetta una battaglia in casa. Abbiamo avuto l'occasione di fare un gol in più, è un peccato ma ce ne devono bastare due. Adesso dobbiamo essere concentrati sulla prossima partita e poi vedremo se andremo in finale o meno”.