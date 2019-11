Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla di Antonio Conte, allenatore dell'Inter, dopo il suo sfogo di ieri sera post sconfitta con il Borussia Dortmund. Queste le sue parole a RadioBianconera: "Se ci fosse stato Moggi non sarebbe successo tutto questo. Non conosco bene quello che c’è all’interno, sentendo le dichiarazioni di Conte per me stamattina avrebbe finito con l’Inter. Non si può dare la colpa agli altri, si lavora tutti insieme. Non è bello che quando si vince, vince uno e quando si perde, perde un altro. Ieri è stata chiamata in causa la società. A me dispiace perché Conte è stato un mio giocatore ed è un bravo ragazzo, ma a volte perde la tramontana. Queste dichiarazioni non dovrebbero esistere".