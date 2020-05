Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, parla a Radio Radicale della ripresa del campionato di Serie A: "Personalmente considererei concluso questo campionato e inizierei a preparare il prossimo. Anche se adesso tutti parlano dell’importanza sociale del calcio, far giocare insieme una squadra è un esempio negativo per l’attenzione che dobbiamo continuare ad avere per vivere normalmente la nostra vita. Questo virus, soprattutto a Milano, non mi pare sia stato sconfitto. Penso che in questo momento tutti abbiano pensieri più pesanti e gravi, ma anche di paura che ci mette in condizione di non stare a pensare al calcio dalla mattina alla sera. Da tifosi ci piace l’idea di poter rivedere il calcio, ma aspettare due o tre mesi non cambia niente".