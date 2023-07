A Sportpaper, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato del mercato nerazzurro: "Lukaku? Non me l'aspettavo una situazione così, sono sorpreso. Normale che piaccia alla Juve. Danneggiare l'Inter è uno degli obiettivi dei bianconeri, ma i tifosi sono arrabbiati col giocatore, è stata una sua decisione e ha indispettito gli interisti. Chi mi piacerebbe per l'attacco? Nessuna preferenza ma dipenderà dalla volontà e dalle esigenze del tecnico e magari sceglierà un giocatore utile alla manovra. Difficile trovarne uno con le caratteristiche del belga"-