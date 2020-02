Victor Moses, esterno di centrocampo dell'Inter, ha parlato a InterTV dopo la sconfitta contro il Napoli: "Abbiamo speso molto domenica in termini di energie fisiche e mentali, ma questa non può essere una scusante. Siamo molto delusi per questa sconfitta, ma non dobbiamo perderci d'animo: dobbiamo vincere al ritorno. Il mio ambientamento nel calcio italiano? Non è facile: è molto tattico. Per me è importante mettermi al servizio della squadra e dei miei compagni. Conte? Lui è uno dei migliori allenatori del mondo: ha giocato a calcio, ha molta passione. Sono molto felice di lavorare con lui anche qui dopo l'esperienza al Chelsea".