Approfittando di due giorni di riposo, il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan, si è recato a Cagliari dalla propria famiglia. La presenza del centrocampista sull'isola aveva fatto pensare a un incontro con la dirigenza per definire il futuro, ma Giulini in questi giorni si trova lontano da Cagliari e non è in programma un confronto diretto tra il club sardo e il calciatore.