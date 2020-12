Filip Stankovic il futuro a lungo termine tra i pali, ma l'Inter ragiona anche su quello a breve termine per sostituire Samir Handanovic. Sul taccuino di Marotta e Ausilio diversi nomi, da Musso a Slivestri, ma a trovare spazio c'è anche chi ha provato a fermare i nerazzurri nell'ultimo turno di campionato, Alessio Cragno: e il club milanese ha una carta da giocarsi, Radja Nainggolan.



PUZZLE - Non è escluso che il Cagliari torni a farsi sotto a gennaio per il centrocampista belga, fuori dal progetto di Conte, e allora secondo Il Corriere dello Sport può prendere forma un incastro per portare il portiere in nerazzurro al termine della stagione. L'affare però non è semplice e sono diversi i pezzi del puzzle da incastrare: il Cagliari chiede oltre 25 milioni di euro per il portiere, l'Inter ne voleva 12 in ottobre per Nainggolan. C'è inoltre un'importante differenza di ingaggio, con Cragno che percepisce 1 milione di euro mentre il Ninja ne prende 4 più bonus e chiede un contratto importante, alla Godin, almeno fino al 2023 per tornare in Sardegna. Operazione complicata, ma da non escludere: Cragno piace ai nerazzurri e Nainggolan può essere la chiave per avviare l'affare.