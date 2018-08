Buone notizie per l'Inter che è al lavoro ad Appiano Gentile in vista della sfida contro il Bologna. Radja Nainggolan, secondo SportMediaset, è definitivamente recuperato dall'infortunio e oggi è stato provato da titolare nel ruolo di trequartista alle spalle del duo Perisic-Icardi.



Si va quindi verso un 3-4-1-2, anche se resta da sciogliere un dubbio tattico importante per quanto riguarda la corsia mancina. Asamoah non è al meglio dopo la botta alla caviglia subita contro il Torino e potrebbe dare forfait. Si giocano una maglia da titolare Dalbert e Miranda con la conseguente scalata in fascia di D'Ambrosio.