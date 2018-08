Radja Nainggolan rischia di saltare la prima di campionato con l'Inter. Come riporta Sky Sport, il centrocampista nerazzurro, arrivato in estate dalla Roma, non ha ancora recuperato al 100% dal suo infortunio muscolare e la società non vuole forzare la mano per riaverlo prima del tempo. Il belga, infortunatosi contro il Sion, ha sostenuto in mattinata una seduta di lavoro personalizzata: giorno dopo giorno si valuterà la sua situazione, ma il debutto in campionato con il Sassuolo è a rischio.