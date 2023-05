Nella finale di Istanbul contro il City, verosimilmente, l’Inter dovrà difendersi a lungo senza palla, un po’ come accaduto ieri al Maradona contro il Napoli. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Una sconfitta secca non è mai il modo migliore per avvicinarsi a una partita importante, anche se la carica della finale di Istanbul rimane. Ci mancherebbe. Infatti, alla fine, il popolo nerazzurro cantava d’orgoglio. Se non altro, la sofferta prestazione di Napoli, aggravata dalla follia di Gagliardini, è servita come prezioso allenamento in prospettiva Manchester City: anche a Istanbul, verosimilmente, l’Inter dovrà difendersi a lungo senza palla”.