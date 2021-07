L'Inter di Simone Inzaghi avrà bisogno di rinforzi sulle fasce e Marotta e Ausilio stanno lavorando per rendere meno amara la partenza di Hakimi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Due caselle e un obiettivo che manca da dieci anni. Simone Inzaghi se l’è giocata bene la carta nel giorno della sua presentazione, battendo il tasto su una qualificazione agli ottavi di Champions che l’Inter non centra dal 2011. E che nelle ultime tre stagioni è sempre sfumata all’ultima giornata. Simone ha bisogno di allungare l’Inter. Perché lui ci è passato, con la Lazio. E sa bene quante energie psicofisiche ha dovuto disperdere per centrare gli ottavi la scorsa stagione, energie che gli sono costate punti preziosi in campionato. E così ha bisogno di altre caselle, per riempire di sostanza l’Inter. «Gli esterni sono molto importanti nel mio gioco», dice l’allenatore. Ed è qui che l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio stanno lavorando".