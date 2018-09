L’Inter può aver individuato il rinforzo giusto per il centrocampo per la prossima stagione. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri hanno messo nel mirino Manuel Fernandes del Lokomotiv Mosca. Il centrocampista classe ’86 è stato già cercato dai nerazzurri a gennaio di quest'anno e andrà in scadenza nel giugno prossimo con il club russo Fernandes potrebbe prendere il posto di Borja Valero, sempre più destinato a lasciare l'Inter.