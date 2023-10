ha offerto l'ormai consueta prestazione fatta di sostanza e qualità, che il nostro Pasquale Guarro ha così descritto nelle pagelle di Calciomercato.com: "Scelte logiche e responsabili, palla al piede è il saggio del villaggio che dispone del rispetto della comunità". Unica pecca, un posizionamento non perfetto sul gol degli austriaci, errore al quale poi il turco ha rimediato realizzando con freddezza il rigore della vittoria., e di, che per anni aveva tenuto in mano le redini del centrocampo nerazzurro. E a parità di geometrie,(4 finora in 9 partite in questa stagione, 16 da quando è all'Inter)(1 in 9 gare quest'anno, 22 in totale in nerazzurro), cedendo al croato qualcosa solo sulla costanza e la resistenza nella corsa.Il regista turco, da, oggi è stato citato in conferenza stampa anche da, in un parallelo con Lukaku: "Romelu, passato dall'Inter alla Roma per aiutare il suo mister, è un dramma. Calhanoglu, che è andato dal Milan all'Inter, è una meraviglia".I mind games di Mou, alla vigilia delle partite importanti, non sono certo una novità, e anche Inter-Roma di domenica non fa eccezione, pur se lo Special One non sarà in panchina per squalifica nel suo ex stadio e contro la sua ex squadra, della quale dice: ". Cercheremo di stare al loro livello".