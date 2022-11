Nessun rilancio. L'Inter non intende aumentare i bonus nell'offerta per rinnovare il contratto in scadenza a giugno con un aumento d'ingaggio fino a 6 milioni di euro netti all'anno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ora la palla passa al difensore slovacco Milan Skriniar, chiamato a dare una risposta e decidere il futuro. Il PSG non ha fatto un passo indietro, semmai uno di lato perché ha percepito che la priorità dello slovacco sia quella di trattare con l’Inter per proseguire il viaggio a Milano. Lo staff di Milan, però, vorrebbe che lo stipendio toccasse 7-7,5 milioni con i bonus, partendo da una base fissa di 6,5, guarda caso quella che è stata garantita a Brozovic un anno fa.