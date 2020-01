Non arriverà da subito Allan all'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tentativo con il Napoli è andato a vuoto: "Allan non vestirà nerazzurro subito perché la valutazione economica è troppo alta. Ma attenzione, perché in casa Inter il giocatore «alla Vidal» non è uscito dai radar. E gli ultimi 7 giorni di mercato potrebbero regalare qualche sorpresa se dovesse andar via Vecino".