L'arrivo in Italia del presidente Steven Zhang potrebbe portare in casa Inter non solo il rinnovo di Marcelo Brozovic, ma anche altri 4 annunci. Quelli dei rinnovi di Marotta, Ausilio, Antonello e Baccin, i dirigenti italiani che erano in scadenza e per cui è già stato trovato l'accordo per il prolungamento che va però ufficializzato.