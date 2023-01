Praticamente perso Skriniar, l'Inter dovrà lavorare per evitare di approcciare la prossima estate con altri casi simili. Il riferimento è a Bastoni e Calhanoglu, due titolari con il contratto in scadenza a giugno 2024. Se il rinnovo non dovesse arrivare entro la fine del campionato, vorrebbe dire correre altri rischi in stile Skriniar e dire mettersi nella condizione di dover cedere per non perdere altri patrimoni.



Entro il 30 giugno il club di Zhang sarà comunque chiamato a un sacrificio sull'altare dei conti: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Dumfries è il primo destinato ai saluti a fine stagione e i nerazzurri proveranno a massimizzare la cessione dell'olandese partendo da una richiesta di 60 milioni di euro.

Intanto l'attaccante Mulattieri (in prestito al Frosinone) interessa e Empoli e Udinese.