L'Inter è a un passo da Nainggolan. Come scrive Tuttosport, la società nerazzurra, dopo aver ottenuto il sì del calciatore, ha trovato anche l'accordo con la Roma: 35 milioni di euro con l'inserimento nell'affare di Zaniolo per abbassare la parte cash. Ai primi di luglio le possibili visite mediche.



IL NUMERO - Tuttosport si chiede quello che sarà il prossimo numero di maglia del Ninja. In giallorosso indossa la numero 4, che all'Inter è però stata ritirata dopo l'addio di Javier Zanetti. La 44, indossata in passato, è sulle spalle di Perisic, quindi che fare? Si pensa a una soluzione "alla Zamorano", che scelse il 18, con un più in mezzo, dopo aver lasciato la 9 a Ronaldo il Fenomeno: la 22, sempre con il più in mezzo. Si pensa al marketing, ma prima c'è una trattativa da chiudere..