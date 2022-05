Messa da parte la delusione per lo scudetto mancato, l'Inter si concentra sul futuro e pianifica il piano per il mercato. Tra le priorità c'è quella del rinnovo di Ivan Perisic, in scadenza di contratto tra poco più di un mese e in trattativa da tempo per prolungare il contratto. Nella giornata di oggi c'è stato un importante incontro tra i dirigenti nerazzurri e l'entourage del giocatore, durante il quale la società ha modificato l'offerta precedente.



Secondo le prime indiscrezioni, la proposta nerazzurra sarebbe aumentata da 4,5 a 5 milioni di euro - più bonus - avvicinandosi alla richiesta dell'entourage del giocatore di circa 6 milioni. Sullo sfondo c'è ancora la Juventus, che non ha mai avanzato un'offerta concreta a Perisic ma è lì alla finestra, a valutare la situazione ed eventualmente provare l'affondo per soffiarlo all'Inter. Occhio anche al Chelsea, che se dovesse sbloccare il nodo societario potrebbe rifarsi sotto.