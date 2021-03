Lo Sporting Lisbona fa sul serio per Joao Mario. In prestito dall'Inter, il trequartista portoghese, sotto contratto sino al 2022 con i nerazzurri, sta tornando sui suoi livelli e, secondo A Bola, il club portoghese ha presentato una prima offerta ai meneghini: 7 milioni di euro. L'Inter ha detto no, ne vuole di più.