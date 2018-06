Matteo Politano e l'Inter, una storia che non è ancora finita, anzi! La società nerazzurra e il Sassuolo, club proprietario del cartellino del classe '92 scuola Roma, proseguono i loro contatti per regalare un nuovo esterno offensivo a Luciano Spalletti. Il numero 16 del club neroverde, autore in stagione di 11 gol e 5 assist, è stato a un passo dal Napoli nel mercato di gennaio, con il club partenopeo che non lo ha ancora dimenticato: l'Inter, però, ora è in vantaggio.



LE ULTIME - La richiesta della società nerazzurra è sempre la stessa: prestito oneroso con diritto di riscatto. Una richiesta che pian piano sta facendo breccia nel muro alzato dal Sassuolo in queste settimane (con tanto di inserimento dei due giovani, secondo Sky Sport, Zecca e Merola). Nelle prossime ore è attesa la risposta del patron Giorgio Squinzi, con un Politano che, a oggi, è un po' più vicino all'Inter.