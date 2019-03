L’Inter si muove nell’ombra nell’analizzare il prossimo mercato, ma le attenzioni verso Steven Bergwijn sono tutt’altro che sopite. I nerazzurri, quasi certi dell’addio di Ivan Perisic a fine stagione, continuano a sondare diversi profili nel ruolo di ala sinistra e il nome dell’olandese è tra quelli in cima alla lista di Piero Ausilio e Beppe Marotta. Autore finora di 12 gol e 13 assist in stagione, il classe ’97 si sta imponendo con la maglia del PSV, che lo valuta già 40 milioni di euro. L’Inter finora ha solo effettuato sondaggi e mostrato interesse, attendendo tempi maturi per compiere passi concreti. Adesso l’attesa potrebbe essere finita, anche perché all’esterno si stanno interessando club di prim’ordine, come Bayern Monaco e United, che potrebbero far lievitare il prezzo.



PREVISTI NUOVI CONTATTI - La società di corso Vittorio Emanuele si trova di fronte a una valutazione: Ausilio ha allacciato i rapporti con l’entourage del calciatore e presentato a Marotta tutto il dossier sul calciatore. Adesso l’ultima parola in merito spetta al nuovo amministratore delegato dell’area sport, che dovrà decidere se accelerare le pratiche e bruciare la concorrenza o se invece procedere a passi lenti. Ciò che è sicuro è che nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra l’Inter e Steven Bergwijn.