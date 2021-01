più che può, evitando di metterci la faccia. Per lui parla qualche comunicato di smentita emesso dalla Cina., scrupolosamente tradotti in lingua cinese. Sono ossessionati dalla stampa, fanno sapere dalla sede, per cui chissà cosa penseranno quando leggeranno il caso Eriksen, già complicato di per se e adesso reso ancora più spinoso dall’agente del calciatore,Certo, dietro questa storia c’è molto altro. Nessun procuratore si sognerebbe mai un’azione del genere contro un club se non spinto da serie motivazioni personali. In questo momento sono pochissime le società che riescono a saldare gli oneri con gli agenti, i quali conservano comunque pazienza in attesa di tempi migliori. Perché il momento è quello che è, e in futuro potrebbero anche nascere altre trattative per altri calciatori.E siccome è anche mediante questi passaggi che un calciatore valuta l’operato del proprio agente, ci sta che Mr. Shoots non voglia passare come uno sprovveduto agli occhi del centrocampista nerazzurro. E alloraDa viale della Liberazione fanno sapere che presto cercheranno di trovare una soluzione che preveda un dialogo costruttivo con l’agente di Eriksen.