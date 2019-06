L'Inter non perde di vista Romelu Lukaku. Lo afferma la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa afferma che i nerazzurri, in questo momento, abbiano fretta di concludere l'affare con il Manchester United a prescindere dalla questione riguardante Mauro Icardi. Infatti, Antonio Conte vorrebbe riuscire a lavorare sull'attaccante belga già durante il ritiro. Così, dopo una frenata registrata negli ultimi giorni, si torna a trattare con i Red Devils. La Juventus resta in attesa di ulteriori sviluppi. Icardi piace ai bianconeri, che però non intendono svenarsi e potrebbero tentare l'affondo a mercato inoltrato, con qualche dettaglio in più sulla situazione dell'argentino.