Vendere, ma non svendere. E poi rinforzarsi, andando a sostituire chi sarà sacrificato per motivi di bilancio. La linea dell'per il mercato dell'estate 2021 è chiara, prima si punterà a incassare e poi si penserà alle entrate, con giocatori giovani e di qualità per ogni reparto.e su cui eventualmente puntare. E per la difesa hanno individuato in Davidun profilo da monitorare.Centrale classe '99 alto 1 metro e 96, Carmo è cresciuto nel settore giovanile dele dal 2020 fa parte della prima squadra. Nell'ultima stagione unlo ha fermato a febbraio, ma già qualche settimana prima il suo nome era finito sul taccuino di diversi top club. In particolare il, alla ricerca di un difensore dopo il ko di van Dijk, era statod. Alla fine però le condizioni economiche più favorevoli hanno fatto sì che iandassero su Kabak, lasciando il gigante portoghese al Braga.Un salto, quello in un top club, che potrebbe soltanto essere stato rimandato di qualche mese.. Negli ultimi mesi i movimenti maggiori sono stati su Milan, colai nerazzurri, ma. A oggi il piano dei nerazzurri è impostare la prossima stagione confermando il terzetto difensivo, ma nel mercato mai dire mai: l'Inter vuole farsi trovare pronta per ogni evenienza.