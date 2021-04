Il Tottenham ci prova per Achraf Hakimi e Nicolò Barella. Come scrivono in Inghilterra, José Mourinho vuole fare un tentativo per i due giocatori, approfittando dell'incertezza societaria dell'Inter. Gli Spurs fanno sul serio, l'esterno e il centrocampista sono nel mirino verso la prossima finestra di mercato.