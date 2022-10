Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la giornata di oggi sarà molto importante per avere aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku. L'attaccante belga svogerà dei nuovi esami alla coscia per capire se il ritorno tra i convocati contro la Fiorentina sia un obiettivo verosimile. Da verificare anche le condizioni di Giovanni Dimarco, che ieri ha abbandonato il campo per un fastidio muscolare.