Inter oltre 100 milioni, Juve 4ª: UFFICIALI i premi Uefa, tutti gli incassi di Champions, Europa e Conference League

Emanuele Tramacere

Attraverso il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2022/23 la Uefa ha reso noti e pubblici gli incassi della competizione e i premi in denaro che la stessa federcalcio europea ha poi ridistribuito ai club fra Champions League, Europa League e Conference League. Inevitabile la considerazione che il torneo più ricco di tutti sia stato quello della vecchia Coppa Campioni, della coppa dalle grandi orecchie, vinto in finale a Istanbul dal Manchester City.



I CLUB ITALIANI COINVOLTI - Sono stati 7 i club italiani che l'anno scorso hanno visto tra l'altro un'annata magica in Europa con l'Inter finalista di Champions, Milan e Napoli semifinaliste, Roma finalista di Europa League e Fiorentina finalista in Conference League. Oltre a queste 5 squadre anche Lazio e Juventus hanno poi completato il quadro con i bianconeri che hanno chiuso al terzo posto il girone di Champions incassando anche dalla "precipitazione" in Europa Leauge e i biancocelesti dalla retrocessione in Conference League



CHI HA INCASSATO DI PIU'? - Fra le italiane il club che ha incassato di più è ovviamente l'Inter, arrivata fino alla finalissima di Champions mentre negativo rispetto alle altre per le possibilità in partenza, il rendimento della Juventus. Il Manchester City è il club più ricco con quasi 135 milioni incassati, seguito dal Real Madrid a quota 118 e dal Bayern Monaco che è arrivato a quota 108 milioni di euro.



ECCO L'INCASSO DELLE ITALIANE E DELLE BIG EUROPEE NEL DETTAGLIO