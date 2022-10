Andre Onana, portiere dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Amazon Prime la vittoria in Champions League 4-0 contro il Viktoria Plzen: "Mi sento bene, contento per questa qualificazione in un gruppo complicato. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra ed è stato premiato il nostro lavoro e sacrificio".



CREDERCI - "Ho sempre pensato che potevamo passare il turno. Con questa squadra si può vincere tutto: è giusto sognare".



LUKAKU - "Gioco a calcio da tanti anni e mai ho visto una squadra che si è comportata così con un compagno. Siamo stati tutti felici del suo ritorno e del suo gol".