"Io dico sempre che non bisogna avere paura. Sono contento del lavoro fatto dalla squadra, abbiamo sofferto contro un grandissimo rivale. Non bisogna pensare di essere già in semifinale. Ora in campionato bisogna recuperare punti, con il Monza è una gara importante e risponderemo presenti". Parole di André Onana, parlando in esclusiva a Mediaset Infinity, dopo il 2-0 con cui l'Inter ha battuto il Benfica sbancando l'Estadio da Luz nel primo round dei quarti di finale di Champions League.