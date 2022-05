Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il prossimo portiere dell'Inter André Onana oggi farà visita alla sede nerazzurra. Dopo la presenza di ieri a San Siro per l'Integration Heroes Match, oggi ci sarà il passaggio in Viale della Liberazione, con probabile contatto con il tecnico Simone Inzaghi, impegnato nel summit con la dirigenza.