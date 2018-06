Oggi può essere la giornata di Matteo Politano all'Inter. Il club nerazzurro ha deciso di accellerare sull'esterno classe '93 del Sassuolo dopo i tentennamenti del Bordeaux su Malcom e le difficoltà per il milanista Suso. Un'operazione costruita inizialmente sulla base di un prestito, anche abbastanza oneroso, e un diritto di riscatto da esercitare nella prossima stagione; un'operazione che prevede anche l'inserimento di alcune contropartite tecniche gradite ai nero-verdi, su tutti i giovani Davide Merola e Gabriele Zappa.



Al momento, l'offerta dell'Inter arriva a una cifra complessiva di 20 milioni di euro, decisamente meno rispetto a quanto chiesto inizialmente dal Sassuolo, che ne vorrebbe 30. Lo stallo, che potrebbe essere risolto nell'incontro tra le parti previsto per il pomeriggio e che potrebbe andare in scena invece nelle prossime ore, è sui nomi dei giovani inseriti nell'affare. Un nodo che può essere sciolto solamente dall'ultima parole del patron emiliano Giorgio Squinzi.