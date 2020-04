L'Inter cerca un esterno di sinistra e guarda in casa Chelsea, dove piacciono sia Alonso che Palmieri, ma secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero già scelto il profilo maggiormente gradito.



Conte però per la prossima stagione, quella in cui la sua Inter dovrà riprovare a vincere, vuole giocatori “fatti e finiti”, specialmente a sinistra, dove Biraghi dovrebbe tornare a Firenze,Asamoah salutare e Young rimanere al momento l’unica soluzione. Qui l’obiettivo principe rientra nella categoria “vecchi pallini” ed è un nome che ricorre da almeno un paio di sessioni di mercato fra gli obiettivi interisti: Emerson Palmieri, 25 anni, già suo giocatore seppur se solo per sei mesi al Chelsea. Il terzino azzurro è un mancino puro e il Chelsea potrebbe decidere di privarsene dopo un’annata in cui ha perso il posto da titolare (per Marcos Alonso) e in vista di un rinnovamento nel settore dei Blues. Il club di Abramovich parte da una richiesta superiore ai 30 milioni e c’è la concorrenza della Juve: insomma, l’affare non è semplicissimo ma resta una pista aperta, preferita anche a quella che porta proprio al compagno Marcos Alonso.