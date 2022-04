L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport concentra la propria attenzione sui marcatori dell'Inter e sul come Inzaghi, più di tutti gli altri allenatori, possa contare sui gol di chi entra dalla panchina.



“Ora i marcatori diversi sono 17, a riprova della forza corale della squadra che può pescare oltre i titolari. Con i gol di Lautaro e Sanchez, sono 12 quelli arrivati dalla panchina, più di ogni altra in A. Il Milan ha vinto e mantenuto il comando virtuale, con una partita in più”.