Il vice allenatore dell'Inter, Massimiliano Farris, ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva, in cui ha parlato di Simone Inzaghi e delle prospettive future: "Adesso abbiamo bisogno di tanto riposo ed è giusto staccare un po' per rigenerarsi sul piano fisico e mentale. Simone è un iper-perfezionista, avrà dedicato qualche ora alla famiglia per poi tuffarsi completamente nel lavoro. Io credo che non abbia staccato neanche una settimana".



SULLO SCUDETTO - "Noi siamo lì, leggo che la società e la proprietà vuole continuare a competere per i primi posti e noi cercheremo di esserci".