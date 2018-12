Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha preso parola ieri sera, durante il brindisi di Natale della società nerazzurra: "Siamo migliorati tantissimo rispetto a cinque anni fa sotto ogni aspetto e dobbiamo continuare così, come team e come società. Schiacceremo tutti in campo e fuori: l’obiettivo deve essere tornare a parlare di titoli e ambire alla vittoria".



"TANTI VOGLIONO VENIRE QUI" - Questo quanto riportato da fcinternews.it: "Il 2018 è stato bellissimo e ci sono stati eventi straordinari per l’Inter come il ritorno in Champions grazie al gol di Vecino che tutti si ricordano. Siamo stati competitivi con le squadre più forti al mondo e rispetto a quattro-cinque anni fa c’è stato un netto miglioramento. Se guardo le partite ogni tanto penso che siamo invincibili e che tanta gente vuole venire da noi. Ci temono! Qual è il nostro obiettivo? È arrivato il momento di parlare di titolo o di ambire ad arrivare ad altissimo livello. Come società e squadra abbiamo tutto per arrivare al titolo. Non è presunzione, ma fiducia e convinzione. Riusciremo a battere tutti quanti sia in campo che fuori, e dopo tanti anni di attesa abbiamo la possibilità di poter vincere".