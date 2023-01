: Salva subito il risultato sulla conclusione di Vazquez dopo pochi minuti. Non può arrivare sul bolide di Juric, ma evita il raddoppio del Parma con un volo plastico a deviare la bella conclusione di Benedyczak.Fuori da diversi mesi, a freddo, compie uno sciagurato errore in disimpegno mettendo Vazquez di fronte a Onana, per sua fortuna il mancino dell’argentino è debole e finisce preda del portiere nerazzurro. Bissa con una respinta di testa, questa volta servendo un grande assist a Benedyczak, che non si lascia pregare e calcia al volo, impegnando ancora Onana.(Dal 36’ s.t.Bella e intelligente la giocata aerea che manda Lautaro a calciare, ma l’argentino sbaglia lo stop e spreca la giocata. Ci prende gusto e si fa trovare ancora pronto in fase offensiva quando si fionda sulla respinta di Buffon e con un colpo di testa dalla linea dell’arte di rigore, in pallonetto, lo beffa con un colpo di precisione e lucidità. Uomo provvidenza.: L’uscita su Benedyczak è concettualemte giusta ma mette in crisi la difesa perché Mkhitaryan non va a chiudere quel buco in cui Juric si infila per l’1-1. Non rischia niente e sul finale stringe i tempi giocando sul dolore provocatogli da una botta.Dietro non subisce, ma l’apporto alla manovra è nullo.(Dal 21’ s.t.: Stop al cashmere e palla insidiosissima al centro, che Buffon respinge come può verso Acerbi. Nasce così il 2-1 nerazzurro. Alla fine c’è sempre il suo zampino).Potrebbe puntare cento volte il diretto avversario, ma per cento volte gli gira le spalle e torna indietro appoggiandosi al compagno vicino. Frustrante.(Dal 21’ s.t.Punta l’uomo mostrando personalità, poi commette qualche errore di precisione, ma almeno ci prova).Si inserisce a fari spenti dalle retrovie avventandosi sull’intelligente pallone all’indietro servitogli da Gosens dalla linea di fondo, ma il piatto destro colpisce il palo di sostegno della rete. La qualità la conosciamo, è quella che è, e non emerge neanche contro una squadra di categoria inferiore.Inizia con troppi tocchi inutili, lì, fermo sul posto. Poi prende confidenza e inizia a far correre il pallone con qualche lancio dei suoi. Bello il pallone che offre a Dimarco, anche se poi la cosa più bella la fa l’esterno con lo stop in corsa. Buoni segnali, finalmente.: Una grande intuizione per Correa, ma l’argentino scatta dopo e arriva con un attimo di ritardo su un pallone che altrimenti sarebbe stato perfetto. Sempre troppo pigro in marcatura e si ripete anche questa sera, quando vede partire Juric ma se lo lascia scappare pur di non rincorrerlo. Svogliatezza che l’Inter paga a caro prezzo, perché l’azione si conclude con il gol dell’1-0.(Dal 21’ s.t.: Di mancino prova a fregare Buffon in controtempo ma il portierone italiano si supera lanciandosi alla sua destra . Gli capitano pochi palloni giocabili, ma la sua presenza crea qualche disagio ai difensori avversari.: Un passo indietro rispetto alle ultime apparizioni, in cui era apparso voglioso e arrembante. Non sfonda mai.(Dal 36’ s.t.: Un soldatino da cui ti aspetti sempre la giusta prestazione. Ordinato, diligente, preciso).: Brutta partita fino al 88’, poi trova il guizzo e anche grazie alla deviazione di Osorio, spedisce alle spalle di Buffon l’1-1. Si libera dal fondo e serve a Dzeko un grande assist, ma sulla strada del bosniaco c’è Buffon. Servito in area da Bellanova, preferisce un inspiegabile velo (favorendo il recupero gialloblù)a un molto più logico diro, che avrebbe scoccato da ottima posizione.L’ennesima pessima partita. È un copia incolla continuo.: La migliore Inter si vede nei supplementari. Difesa ancora perforata e tante occasioni concesse al Parma. Qualificazione conquistata a fatica ai supplementari.