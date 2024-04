Inter, patch speciale per l'#EarthDay sulle maglie del derby VIDEO

che come sempre si terrà il 22 aprile giorno in cui il club nerazzurro si troverà ad affrontare il Milan nel derby che potrebbe valere lo scudetto. Per dare risalto a una giornata così importante e sensibilizzare il popolo interista sui temi ambientali, l’InterPer la campagna del WWF Italia “Il Panda Siamo Noi” che spiega gli “Ext1nction Numb3rs”, ovvero i numeri che certificano la crisi di natura che stiamo vivendo,

Abbiamo 1 solo pianeta.

Difenderlo è l’unico modo per salvare le specie che lo popolano.

Anche la nostra. Con “TH3 EXT1NCTION NUMB3RS” Inter e @WWFitalia si uniscono per l'#EarthDay#IlPandaSiamoNoi #wwfitalia pic.twitter.com/JdqMdcBAXL — Inter (@Inter) April 19, 2024

Ad esempio la numero 1 del portiere Yann Sommer, spiegherà come”, la numero 9 di Marcus Thuram parlerà dei 9 ettari di foreste che vengono distrutti ogni minuto. E ancora il 10 di Lautaro Martinez, indica come negli ultimi 14 anni si sia verificato un calo medio del 10% della biodiversità e il 20 di Çalhanoglu i 20.000 decessi in Europa per caldo estremo nel 2022.Ecco il video della campagna interista.