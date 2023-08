Werder Brema-Bayern Monaco (calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo che apre la prima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. I campioni di Germania cercano un pronto riscatto dopo la netta sconfitta per 3-0 di settimana scorsa in Supercoppa contro il Lipsia.





Senza Gnabry, rimasto a Monaco per dei problemi fisici all'anca, Tuchel lancia l'attaccante inglese Kane nella formazione titolare e preferisce Mazraoui a Pavard. Il 27enne difensore francese, in scadenza di contratto il prossimo giugno e nel mirino dell'Inter sul mercato, si accomoda in panchina.



Intanto oggi i dirigenti nerazzurri hanno alzato l'offerta a 25 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus per una valutazione complessiva di 30 milioni, mentre il Bayern chiede 35 milioni bonus compresi. Non a caso l'Inter ha mollato il difensore inglese del Tottenham, Japhet Tanganga (classe 1999), ora nel mirino del Luton Town neo-promosso in Premier League.