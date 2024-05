racconta in un'intervista al quotidiano La Repubblica in edicola oggi:, dopo sette anni in Germania.Poi c'è la tattica. A Monaco giocavo terzino, qui centrale, il ruolo che preferisco. Da bambino alla playstation giocavo con l'Inter, era davvero forte. Mi ricordo ancora i tiri di Adriano"., che mi seguiva da tempo. Non ci poniamo limiti., pur sapendo che è molto difficile confermarsi. In Italia negli ultimi anni il vincitore del campionato è cambiato spesso. Ma siamo sulla buona strada. E abbiamo tifosi fantastici, a San Siro e in trasferta".

Avevo già giocato in difese a tre, ma si trattava soprattutto di coprire. Qui è un continuo dai e vai. Dobbiamo salire, creare spazio, dialogare con il regista. Merita i cori, da parte dei fan e anche della squadra. Era importante che fossimo noi calciatori a gridare per primi il suo nome. La seconda stella è arrivata grazie al lavoro di tutti, ma è lui il mister.E la sua mentalità è condivisa da tutti alla Pinetina. Per questo stiamo così bene insieme. Tiene tantissimo a ogni particolare. Lo si capisce daPoi ho capito. Anche dopo la vittoria del campionato, ci ha detto che è importante vincere le gare che restano".

. Al Bayern Monaco, meno. Poi c'è, non ci abbiamo messo otto ore come a Milano"., dicendo loro che saremmo diventati campioni d'Italia. Siamo amici, ma il derby è il derby. In campo con Theo ci siamo affrontati, scontrati, spinti.Per un difensore, un tackle può valere vale quanto una rete. E quello era il caso.

, quando ancora giovavo centrocampista.Il mio sogno come giocatore era essere professionista e l'ho superato molto presto. Ho vinto tanto, ma nel mio armadio i trofei non sono ancora abbastanza. Ora spero di vincere l’Europeo".A Lille, nei giorni di riposo, andavo a vedere i miei amici giocare in squadre di dilettanti.Vittorie e fama non mi hanno cambiato. Non dimentico da dove vengo e come sono stato educato. Provo ad essere il più semplice possibile".