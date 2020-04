Un futuro tutto da scrivere, un tormentone già diventato caldissimo nonostante l'alba del mercato appaia ancora lontana e indefinita, complice la crisi coronavirus che obbligherà a rivedere le date delle trattative. Eppure il destino di Lautaro Martinez è ancora incerto, appeso su un filo delicato che unisce in maniera immaginaria Milano e Barcellona.



PAZZA IDEA - Tra le ipotesi che le società stanno studiando, ecco la pazza idea dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero pronti a chiedere Antoine Griezmann. Più volte gli spagnoli hanno fatto capire di voler inserire una contropartita nell'affare, così da abbassare la cifra di 111 milioni di euro prevista nella clausola rescissoria valevole nei primi 15 giorni di luglio.



FATTORI - La situazione economica del Barcellona non è delle migliori. Pensare a un nuovo assalto per Neymar, in questo momento, appare un azzardo. Se si considera, inoltre, il rapporto freddo tra il francese e Messi, ecco che l'ex Atletico può diventare un'opportunità concreta. Ragionando in termini di mercato, l'affare verrebbe impostato come uno scambio, complici i valori - molto simili - dei due giocatori. Il problema è rappresentato dall'ingaggio di Griezmann, ma l'Inter potrà lavorarci. Intanto, Marotta studia la contromossa.