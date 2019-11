Non solo Kulusevski, per il colpo a centrocampo l'Inter pensa anche a Milinkovic Savic, calciatore caro a Marotta e che l'amministratore delegato nerazzurro aveva già provato a portare alla Juventus. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Il nome che può mettere tutti d’accordo è quello di Dejan Kulusevski, lo svedese del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta. Costo 40 milioni. Nonostante la concorrenza della Juve e della Premier i nerazzurri sono forti in ogni caso, sia per averlo subito che in estate. Ma il club emiliano per ora tiene duro, non vuol rischiare la salvezza... Intanto in prospettiva torna d’attualità la candidatura del laziale Sergej Milinkovic Savic, valutato almeno 80 milioni”.