Già lo scorso gennaio l'Inter e Danilo D'Ambrosio trovarono un accordo per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2023 del suo contratto in scadenza a giugno 2021. Il caso covid ha complicato il tutto, ma per l'esterno napoletano non ci sono dubbi e per la firma manca soltanto l'annuncio ufficiale.