La sconfitta di Napoli ha espresso una sentenza sul lavoro di Spalletti, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Come l’anno scorso. All’Inter sembra sempre che cambi tutto e non cambia mai niente. Abbiamo riconosciuto spesso che il lavoro di Spalletti ha dato dei buoni frutti, ha rafforzato l’identità della squadra e migliorato il palleggio. Ma l’avvilente tonfo di ieri lo boccia all’esame finale. Se batterà l’Empoli arriverà a 69 punti e conquisterà l’accesso Champions all’ultimo respiro: tutto esattamente come un anno fa con la Lazio. Non un punto in più, non un passo avanti”.