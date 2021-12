La Gazzetta dello Sport riporta che i contratti di Roberto Gagliardini, Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal difficilmente saranno rinnovati dall'Inter. Se per il centrocampista cileno classe '87 e per il difensore serbo classe '85 si andrà fino a scadenza (giugno 2022), per il centrocampista italiano classe '94 (in scadenza nel 2023) si cercherà di trovare una soluzione nella prossima finestra di mercato.