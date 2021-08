L'non si è voluto fermare ae da tempo ha individuato inil nome giusto per rinforzare l'attacco diin vista della lotta salvezza. Come vi avevamo raccontato lo scorso 12 agosto , l'Empoli e l'Inter erano in contatto per provare a chiudere l'operazione e portare l'attaccante classe '99 in Toscana. L'ostacolo principale nella trattativa era quello legato all'ingaggio di Pinamonti, che percepisce poco oltre iall'anno dai nerazzurri.– Dopo l'ultima stagione passata come quarta punta alle spalle di Lukaku, Lautaro e Sanchez,. In queste ore le due società si stanno scambiando i documenti per concludere l'operazione in, con l'ufficialità attesa tra la serata di oggi e la giornata di domani. Il nodo ingaggio alla fine è stato risolto:. Per Pinamonti attesa quindi una nuova sfida con la maglia dell'Empoli, alla ricerca dei gol salvezza e della continuità per crescere.