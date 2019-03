Nella sfida di ritorno contro l'Eintracht Francoforte, Luciano Spalletti sta pensando di utilizzare un 3-4-2-1 con Perisic e Candreva alle spalle di Matteo Politano, schierato in una posizione inedita per far fronte all'assenza per squalifica di Lautaro Martinez. In difesa ci sarà Ranocchia con De Vrij e Skriniar, mentre a centrocampo D'Ambrosio e Cedric agiranno sugli esterni con Borja Valero e Vecino centrali. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.