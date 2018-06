Oggi è il giorno di Matteo Politano all'Inter. Dopo l'incontro di ieri tra il suo agente, Davide Lippi, e il direttore sportivo Piero Ausilio, in giornata l'esterno del Sassuolo raggiungerà Milano e domani si sottoporrà alle visite mediche col suo nuovo club. Accordo raggiunto tra i club per un prestito oneroso da sette milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 20. LIVE su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.



12.45 ODGAARD DICE SÌ - Questa mattina Jens Odgaard è stato negli uffici milanesi del Sassuolo, dove ha incontrato i dirigenti neroverdi. Chiacchierata positiva, col giovane attaccante che ha accettato la destinazione ed è quindi pronto a trasferirsi a titolo definitivo per cinque milioni di euro, con l'Inter che manterrà un diritto di recompra da dieci milioni per la prossima estate e 15 nell'estate 2020. Il danese classe '99 ha anche parlato a Sky Sport dopo l'incontro: "Se sono contento di andare al Sassuolo? Sono sempre contento".