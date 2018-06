I rapporti tra Alessandro Lucci e l’Inter potrebbero estendersi ben oltre il rinnovo di Matias Vecino. Il noto procuratore, passato nella sede di corso Vittorio Emanuele più volte nel corso degli ultimi giorni, gestisce diversi profili entrati in orbita nerazzurra. Si è parlato di Zappacosta e Suso, ma entrambi appaiono obiettivi di mercato molto complicati da raggiungere per Piero Ausilio, che invece continua a corteggiare un altro calciatore della scuderia Lucci, ovvero Alessandro Florenzi.



I RAPPORTI CON LA ROMA - Dopo l’affare Nainggolan i rapporti tra Inter e Roma sono ottimi, motivo per cui i nerazzurri non intendono assolutamente forzare la mano. Ausilio attende gli sviluppi dei dialoghi tra Alessandro Lucci e la società giallorossa in tema di rinnovo, evitando di frapporsi come terzo incomodo, ma Florenzi sa bene che in caso di fumata grigia con il club di Pallotta avrebbe invece un porto sicuro a Milano, dove è già sbarcato il suo ex compagno Radja Nainggolan.



ANCORA UN ACQUISTO - Tutto in divenire insomma, ma l’Inter non ha alcuna fretta e può prendersi del tempo prima di preparare l’affondo decisivo e scegliere quindi l’uomo che dovrà colmare il vuoto lasciato da Cancelo. In questi giorni a Milano c’è anche l’agente di Aleix Vidal, altro terzino destro sotto la lente d’ingrandimento di Piero Ausilio, così come Darmian. Lo spagnolo ad oggi rappresenta l’opzione più comoda e meno dispendiosa ma l’Inter lascia una porticina aperta per il sogno Florenzi. Nel caso servirà anche qualche cessione per poter finanziare l’operazione dato che i nerazzurri hanno in preventivo solo un altro acquisto definitivo e che con tale formula vorrebbe garantirsi Dembélé, che proprio come Florenzi ha il contratto in scadenza nel 2019 e quindi non potrebbe lasciare il Tottenham in prestito. Le altre operazioni saranno impostate sulla base del prestito con diritto di riscatto, a meno che non dovessero esserci clamorose e inaspettate cessioni di primo piano.